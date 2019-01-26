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Небензя назвал заседание СБ ООН элементом стратегии США по смене власти в Венесуэле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Созванное по инициативе США заседание СБ ООН по Венесуэле направлено на дальнейшую дестабилизацию ситуации и смену власти в этой стране, заявил в субботу постпред России при ООН Василий Небензя.

"Сегодняшнее мероприятие созвано американской делегацией с единственной целью - продолжить дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, навязывая этой стране свои подходы и рецепты решения проблем, с которыми она сталкивается в последнее время", - сказал В.Небензя на заседании СБ ООН в Нью-Йорке.

По его словам, "заседание, на котором мы сейчас вынуждены присутствовать - это еще один элемент стратегии США по смене власти в Венесуэле".

Происходящие в настоящий момент в Венесуэле события могут повториться в любой стране Латинской Америки, заявил Небензя.

"Хотели бы обратиться также к нашим латиноамериканским коллегам. Понимаете ли вы, что в случае вашего попустительства таким действиям, завтра на месте Венесуэлы может оказаться любая латиноамериканская страна", - сказал он.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания Совбеза призвал все страны поддержать стремящихся к демократии в Венесуэле противников правительства Николаса Мадуро. "Пришло время поддержать венесуэльский народ и признать новое законное демократическое правительство, возглавляемое президентом Хуаном Гуаидо, и положить конец этому кошмару", - заявил он.

Незадолго до заседания СБ ООН Великобритания, ФРГ, Франции и Испания заявили о готовности признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.

23 января Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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Теги: Венесуэла, СБ ООН

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