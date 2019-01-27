Мадуро заявил, что глава МИД Венесуэлы на СБ ООН ясно выразил позицию страны

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании СБ ООН четко и ясно выразил позицию свободной независимой страны, написал в субботу в своем Twitter президент страны Николас Мадуро.

"Слова Арреасы - это слова главы МИД свободного и суверенного народа, который никогда не будет подвержен прихотям и замыслам какой-либо империи", - говорится в сообщении.

"Венесуэла мощно, ясно и уважительно выразила истину перед миром. Мы продолжаем побеждать", - написал Мадуро.

26 января прошло заседание СБ ООН по кризису в Венесуэле, запрошенное ранее США. В ходе заседания госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны поддержать стремящихся к демократии в Венесуэле противников правительства Николаса Мадуро. Постпред РФ Василий Небензя, в свою очередь, назвал мероприятие элементов стратегии Штатов по смене власти в Венесуэле.