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Экономика

NYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским Минфином

По утверждению издания, санкционная сделка может позволить Дерипаске погасить часть долга

NYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским Минфином
Олег Дерипаска
Фото: Reuters

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Детали сделки, которая позволит вывести "РусАл" из-под американских санкций, выглядят менее карательными, чем это публично заявляет администрация США, утверждает The New York Times.

Согласно подписанному сторонами документу, который не является публичным, но с которым ознакомились журналисты газеты, владелец "РусАла" Олег Дерипаска, в частности, потенциально может погасить сотни миллионов долларов долга, пишет газета.

В обмен на передачу акций ВТБ Дерипаска сможет погасить долги перед банком, которые были гарантированы принадлежащими ему акциями, свидетельствует документ, на который ссылается газета.

Детали документа показывают, что у Дерипаски и его союзников останутся "значительные" пакеты акций компаний, которые будут выведены из-под санкций, пишет газета.

В ответ на просьбу газеты прокомментировать детали, изложенные в конфиденциальном документе, Минфин США заявил, что она "прекратит контроль" Дерипаски над организациями.

"En+, Русал и ESE обязались обеспечить Казначейству беспрецедентный уровень прозрачности в своих отношениях, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль. Минфин будет следить за тем, чтобы эти обязательства были выполнены, а невыполнение приведет к скорым последствиям, в том числе возобновлению санкций", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, соглашение Дерипаски с Минфином США предполагает снижение его доли в En+ , которая владеет акциями "РусАла", с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Это будет сделано за счет передачи ВТБ (или другой структуре, не включенной в SDN List) пакета акций En+, находящихся в залоге у банка, завершения замороженной сделки с трейдером Glencore (меняет пакет в "РусАле" на долю в En+), а также внесения части доли Дерипаски в благотворительный фонд. ВТБ, в свою очередь, передаст право голоса по акциям En+, которые получит, "независимой третьей стороне".

В новом совете директоров En+ согласованные с Минфином США независимые директора займут 8 из 12 мест, 6 человек из них будут гражданами США или Великобритании. Дерипаска сможет номинировать только четырех директоров. Контролируемый независимыми совет директоров En+ назначит нового гендиректора "РусАла". В совете директоров "РусАла" также большинство будет у независимых, которые не должны иметь никаких экономических, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской. Сам Дерипаска остается под санкциями и не может получать доход от своих активов.

Соглашение по "РусАлу" оказалось в центре политического противостояния между республиканцами и демократами, однако в итоге у сенаторов-демократов не хватило голосов, чтобы блокировать соглашение. Таким образом, в ближайшие дни Минфин должен вывести En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" из-под санкций.

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Теги: США, РусАл, Олег Дерипаска

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