Гуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения Мадуро

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Венесуэльская оппозиция ведет переговоры с военными и гражданскими должностными лицами с целью отстранить от власти президента Николаса Мадуро, заявил самопровозглашенный временный президент Хуан Гуаидо в интервью газете Washington Post.

"Мы ведем переговоры с правительственными чиновниками, гражданскими и военными. Это очень деликатный вопрос, касающийся личной безопасности. Мы встречаемся с ними, но тайно", - сказал Гуаидо.

Он также заявил, что находится в процессе назначения "иностранных представителей". Так, в воскресенье госдепартамент объявил, что принял назначение временного поверенного в делах Венесуэлы в США Карлоса Веккьо, предложенного Хуан Гуаидо.

Гуаидо также отметил, что перед тем, как провозгласить себя временным президентом Венесуэлы, он встречался и разговаривал с несколькими сенаторами США, в том числе демократами Ричардом Дурбином и Робертом Менендесом, а также республиканцем Марко Рубио.

Хуан Гуаидо также заявил, что оппозиция готовится доставить гуманитарную помощь в страну. "Мы считаем, что это будет новая дилемма для властей и вооруженных сил. Они должны решить, на стороне ли они народа и хотят ли исцелить страну, или они будут игнорировать это", - отметил он.

Издание отмечает, что Николас Мадуро ранее в значительной степени блокировал помощь, утверждая, что сообщения о быстро распространяющемся голоде и болезнях в Венесуэле являются выдумками, придуманными его врагами.

Гуаидо также предположил, что для проведения новых выборов в стране потребуется от шести до девяти месяцев при условии, что Мадуро уйдет в отставку и избирательная система будет быстро очищена от коррупции.