Главные новости
КультураС выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"В миреМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странМоскваЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков
В мире

Трамп интересовался мнением сенатора о возможности военной операции в Венесуэле

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в начале января в разговоре с сенатором Линдси Грэмом размышлял над возможностью применения военной силы в Венесуэле, где США настаивают на смене режима.

"Он (Дональд Трамп) сказал: "Что вы думаете об использовании военных сил?" И я ответил: "Вам нужно быть осторожным, это может быть проблематично". И он сказал: "Я удивлен, вы хотите вторгнуться везде", - сказал Грэм изданию Axios.

По словам Грэма, в вопросах, касающихся Венесуэлы, Трамп "действительно ястреб".

Однако, как отмечает СМИ, нет никаких признаков того, что администрация президента планирует вторгнуться в южноамериканскую страну.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп, Венесуэла

Новости по теме

В мире
Совбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войныСовбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войны
Санкции против Пхеньяна не помешают поставкам оборудования для поисковых работ на территорию КНДРПодробнее
 Гуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения МадуроГуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения Мадуро
Самопровозглашенный президент Венесуэлы назвал переговоры "тайными и деликатными"Подробнее
 Мадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран
Ранее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили, что готовы признать Хуана Гуаидо временным президентом, если в стране не объявят новых выборовПодробнее
 В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны МадуроВ Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны Мадуро
Ранее западные СМИ писали, что в Каракас прибыли частные военные контрактники из РоссииПодробнее
Гуаидо признал, что встречался с представителями законных властей ВенесуэлыГуаидо признал, что встречался с представителями законных властей Венесуэлы
Как он пояснил, это было сделано, чтобы убедить их в необходимости проведения досрочных выборовПодробнее
 США завершили вывод дипломатического персонала из ВенесуэлыСША завершили вывод дипломатического персонала из Венесуэлы
Стороны договорились о переговорах по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицахПодробнее
 Постпреды стран Латинской Америки в СБ ООН не пришли к единому мнению по ВенесуэлеПостпреды стран Латинской Америки в СБ ООН не пришли к единому мнению по Венесуэле
В частности, противники режима Мадуро не достигли компромисса по пути для выхода из кризиса в ВенесуэлеПодробнее
 Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"
Для этого ведомство прибегнет к экономическим и дипломатическим средствамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураС выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"В миреМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странМоскваЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадковВ миреВ Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны МадуроСпортНовак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenВ РоссииЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом

В Алтайском крае проверят информацию о заложенных бомбах в школах

Совбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войны

Совбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войныСанкции против Пхеньяна не помешают поставкам оборудования для поисковых работ на территорию КНДР Подробнее

Четыре больницы в Новосибирской области эвакуируют после звонков о бомбах

Премьер Венгрии отказался проводить жесткую линию в отношении России

Трамп интересовался мнением сенатора о возможности военной операции в Венесуэле

МЧС проверит звонки о "минировании" в школах и больницах Хакасии

Самопровозглашенный президент Венесуэлы призвал к массовым демонстрациям в среду и субботу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');