Глава МИД Венесуэлы опроверг слухи об обращении Мадуро за военной помощью к Москве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас опроверг сообщения о том, что президент страны Николас Мадуро обратился к Москве с просьбой о военной помощи.

"Всё это слухи", - сказал Арреас в интервью телеканалу Russia Today, распространенному в понедельник.

"Со времен Уго Чавеса наше сотрудничество с Россией всегда гармонично развивалось и становилось все более тесным в течение последних лет. Мы думаем, что президенту РФ Владимиру Путину и лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро удалось его поднять на новый уровень", - отметил министр.

"Мы развиваем сотрудничество в экономической, индустриальной, сельскохозяйственной и финансовой сферах, а также военное сотрудничество, которое существовало всегда", - сказал Арреас. "С Россией у нас сложились дружественные отношения, основанные на равенстве и уважении во многих областях", - подчеркнул он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение о направлении в Венесуэлу бойцов из России. На слова ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" о том, что появилась информация о направлении в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро 400 российских бойцов, Песков с улыбкой сказал: "У страха глаза велики".

Ранее на этой неделе некоторые западные СМИ сообщали, что в Венесуэлу прибыли частные военные контрактники из России, которые будут охранять Мадуро.