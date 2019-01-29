Что случилось этой ночью: вторник, 29 января

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Смягчение антикоррупционных законов, отказ афонских монахов участвовать в интронизации главы украинской церкви

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министерство юстиции смягчит антикоррупционное законодательство. Несоблюдение антикорруционных требований не будет считаться преступлением, если совершено под действием обстоятельств непреодолимой силы. В уведомлении министерства нет примеров таких случаев.

- США обвинили Huawei в краже интеллектуальной собственности. По мнению следственных советов присяжных, собственность украдена у компании T-Mobile. Кроме того, США затребовали у Канады экстрадицию финансового директора Huawei Мэн Вэньчжоу.

- Монахи Афона отказались участвовать в интронизации главы новой украинской церкви. Константинопольский патриарх попросил их отправить делегацию. Из 20 монастырей Афона только семь согласились на такой шаг.

- Президент Италии подписал акт, который позволит выходить на пенсию на пять лет раньше. Для этого необходимо наработать 38 лет трудового стажа. Для частного сектора закон вступит в силу уже в апреле.

- Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит". Защитник подписал соглашение на три с половиной года.

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