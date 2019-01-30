Иран признал, что столкнулся с самой сложной за 40 лет экономической ситуацией

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Иран оказался в сложнейшей за последние 40 лет экономической ситуации, заявил президент страны Хасан Рухани

"Сегодня наша страна находится под давлением и экономическими санкциями, тяжелейшими за последние 40 лет. Сегодня мы сталкиваемся с давлением со стороны Америки и ее последователей. И в этом нет вины добросовестного правительства или исламской системы", - приводятся слова иранского президента на его сайте.

"Если мы будем держаться вместе, мы это преодолеем", - отметил Рухани.

"Администрация США определенно потерпела неудачу с последним шагом ее антииранской политики... никто не причинит нам вреда, пока мы следуем за верховным лидером (аятоллой Али Хаменеи - ИФ)", - добавил президент.

В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из международного соглашения по иранской ядерной программе и восстановил жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.