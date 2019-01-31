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ЕС решил создать контактную группу по Венесуэле

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Страны ЕС и ряд государств Латинской Америки приняли решение создать контактную группу по Венесуэле, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы приняли решение о создании международной контактной группы, что было согласовано среди членов ЕС и ряда Латиноамериканских стран, которые будут в этом участвовать", - сказала Ф.Могерини, выступая в Бухаресте.

Она отметила, что координировать группу будет ЕС. В нее, в частности, войдут Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Эквадор и Боливия.

Первая встреча контактной группы пройдет в Латинской Америке, заявила Могерини, выразив надежду, что она состоится уже на следующей неделе.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
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Теги: Венесуэла, ЕС

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