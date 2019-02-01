Главные новости
В РоссииСуд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаВ РоссииПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаВ РоссииЧуприков извинился за кражу картины Куинджи
В мире

Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с Россией, Венесуэлой и Ираном

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Facebook и Twitter почти одновременно сообщили об удалении из своих соцсетей аккаунтов, якобы ведущих скрытую кампанию в пользу властей Ирана.

Facebook объявил в четверг днем о приостановке 783 учетных записей, замешанных в "скоординированном недостоверном поведении" на Facebook и Instagram. Утверждается, что активность аккаунтов "направлялась из Ирана". По данным соцсети, активность страниц в первую очередь была направлена на Ближний Восток и Южную Азию, а также нацелена на США.

Почти одновременно Twitter объявил об удалении нескольких аккаунтов из Ирана, которые притворялись американцами или новостными агентствами.

Кроме того, соцсеть заявила об удалении шести тысяч сообщений, предположительно, созданных для попытки повлиять на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года.

Отмечается, что основная часть дезинформации относительно выборов создавалась внутри США, но ее отдельные источники, вероятно, располагались в Иране, Венесуэле и России.

Twitter также объявил, что удалил сеть аккаунтов, запущенных из Венесуэлы, которые "по-видимому, участвуют в поддерживаемой государством кампании влияния", ориентированной на венесуэльскую аудиторию от имени президента страны.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Facebook, Twitter, Россия, Венесуэла, Иран

Новости по теме

В мире
Обыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспортаОбыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспорта
Предполагается, что взятка за покупку транспорта у польского и чешского предприятий могла достигать 20 млн евроПодробнее
 Вице-президент США встретится с беженцами из ВенесуэлыВице-президент США встретится с беженцами из Венесуэлы
Майк Пенс планирует заявить о поддержке венесуэльской оппозицииПодробнее
 Трамп заявил о поддержке протестов в ВенесуэлеТрамп заявил о поддержке протестов в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео призвал венесуэльских военных защитить народ от МадуроПодробнее
 Мадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае интервенцииМадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае интервенции
Венесуэльский президент почти ежедневно появляется на военных объектахПодробнее
Захваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобожденыЗахваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобождены
Они уже вернулись на родину, их состояние оценивается как удовлетворительноеПодробнее
 Мэр Риги не покинул дом после обыска сотрудниками антикоррупционного бюроМэр Риги не покинул дом после обыска сотрудниками антикоррупционного бюро
Нил Ушаков заявил, что в рамках дела ему не присвоен какой-либо статусПодробнее
 Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать странуВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать страну
Также суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществомПодробнее
 Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем
"За" проголосовало 318 членов палаты, "против" - 310 человек.Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Полярный вихрь накрыл США10 фото
31 января
Полярный вихрь накрыл США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаВ РоссииПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаВ РоссииЧуприков извинился за кражу картины КуинджиВ РоссииПутин оставил за Россией право защищать свободу вероисповедания на УкраинеВ РоссииЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойВ РоссииВ Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернета

Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с Россией, Венесуэлой и Ираном

Российские военные получат в 2019 году 12 роботов-саперов

Пентагон сообщил о свособности ИГ быстро восстановиться

Спецпредставитель США по КНДР призвал Пхеньян предоставить полную декларацию по ядерному вооружению

Социальные выплаты в России увеличиваются на 4,3%

Минэкономразвития будет оценивать эффективность региональных властей по уровню оплаты услуг ЖКХ

Роскомнадзор начал проверку Apple на соблюдение требований о локализации данных российских пользователей

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена

Испания в понедельник признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Россия сократила объем вложений в US Treasuries

Армения купила у России четыре истребителя Су-30СМ

В Ливане после многомесячного ожидания объявлен состав нового правительства

Зампред правительства Ленобласти арестован по делу о мошенничестве с деньгами "Газпрома"

Глава МИД Франции назвал создание механизма расчетов с Ираном важным политическим жестом

Защита будет обжаловать арест Арашукова-старшего

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');