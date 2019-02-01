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США не будут немедленно размещать новые ракеты в случае выхода из ДРСМД

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - США не планируют немедленно размещать новое ракетное вооружение в случае выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) через полгода, приводит в пятницу агентство Bloomberg заявление представителя администрации США.

"У США нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение в августе (когда истекут полгода, в течение которых планируют завершить процесс выхода из договора - ИФ)", - приводит агентство выдержки из его заявления.

Администрация США считает, что возвращение России к соблюдению ДРСМД маловероятно. "Нет оптимизма по поводу того, что Россия вернется к соблюдению", - говорится в заявлении.

Неназванный чиновник из американской администрации отметил, что теперь у России остался "последний шанс" для сохранения договора. Он сообщил, что решение США по ДРСМД не касается Китая, оно относится только к России.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в ДРСМД со 2 февраля. "Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование, то договор будет завершен", - сказал Помпео.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

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Теги: США, ДРСМД

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