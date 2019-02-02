Что произошло за день: суббота, 2 февраля

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка собтий, произошедших за день:

- Владимиру Путин заявил, что ответ России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным. Москва также приостанавливает участие в соглашении и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет. Российский президент поддержал предложения главы Минобороны о создании наземной версии пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" и о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

- Минобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору о РСМД ракет средней и меньшей дальности. По данным российских военных, она ведется уже два года. Военное ведомство опубликовало снимки ракетного завода в штате Аризоне, где по его утверждениям, планируется начать производство ракет.

- В посольстве России в Кабо-Верде рассказали о ситуации с задержанием в этой стране 11 российских моряков с 9 тоннами кокаина. В ближайшее время они должны предстать перед судом, однако обвинения им пока не предъявлены.

- Сторонники Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо начали собираться на демонстрации в Каракасе в 20-ю годовщину со дня прихода ко власти Уго Чавеса. Незадолго до этого генерал ВВС Венесуэлы Эстебан Янес Родригес объявил о переходе на сторону оппозиции. Он заявил, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Мадуро.