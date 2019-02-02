Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Генерал ВВС Венесуэлы Эстебан Янес Родригес объявил в субботу о решении поддержать лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо, сообщают латиноамериканские СМИ.

Военачальник обнародовал видео, в котором сообщает о своем решении и утверждает, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

До сих этот генерал отвечал за стратегическое планирование в командовании ВВС Венесуэлы.

В субботу в стране отмечают 20-ю годовщину прихода к власти покойного президента страны Уго Чавеса. По этому поводу сторонники нынешнего президента Николаса Мадуро проводят демонстрации в Каракасе. В свою очередь, сторонники Хуана Гуайдо в субботу собираются на акции протеста против властей.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно Мадуро вступил во второй президентский срок. Выборы президента многие страны признали нелегитимными.

На прошлой неделе Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия, а также Китай, Турция и Куба считают законным президентом страны Николаса Мадуро.