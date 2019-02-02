Лидер венесуэльской оппозиции призвал провести масштабный митинг 12 февраля

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо в субботу призвал своих сторонников провести масштабную акцию протеста против правительства Николаса Мадуро 12 февраля, сообщают латиноамериканские СМИ.

В ходе выступления на митинге в Каракасе он пообещал, что "через 10 суток нас ждет исторический день". Однако он не уточнил, что именно должно произойти.

Кроме того, Гуайдо объявил, что работает над планом по доставке в страну гуманитарной помощи - через Бразилию и Колумбию.

Кроме того, сегодня сторонники президента Николаса Мадуро начали собираться на демонстрацию в центре Каракаса. Поводом для проведения акции стало 20-летие со дня прихода ко власти предшественника Мадуро на президентском посту Уго Чавеса. Однако наблюдатели воспринимают демонстрацию как проверку того, насколько широкую поддержку населения удалось сохранить президенту на фоне острого политического кризиса.