В мире Переворот в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции призвал провести масштабный митинг 12 февраля

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо в субботу призвал своих сторонников провести масштабную акцию протеста против правительства Николаса Мадуро 12 февраля, сообщают латиноамериканские СМИ.

В ходе выступления на митинге в Каракасе он пообещал, что "через 10 суток нас ждет исторический день". Однако он не уточнил, что именно должно произойти.

Кроме того, Гуайдо объявил, что работает над планом по доставке в страну гуманитарной помощи - через Бразилию и Колумбию.

Кроме того, сегодня сторонники президента Николаса Мадуро начали собираться на демонстрацию в центре Каракаса. Поводом для проведения акции стало 20-летие со дня прихода ко власти предшественника Мадуро на президентском посту Уго Чавеса. Однако наблюдатели воспринимают демонстрацию как проверку того, насколько широкую поддержку населения удалось сохранить президенту на фоне острого политического кризиса.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Венесуэла, Хуан Гуайдо

Новости по теме

В мире
США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМДСША официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД
Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки и развертывания ракетПодробнее
 Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозицииГенерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции
Он заявил, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса МадуроПодробнее
 Минобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракетМинобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракет
По данным российских военных, она ведется уже два годаПодробнее
 Дипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаинаДипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаина
В ближайшее время все 11 человек должны предстать перед судомПодробнее
Троим подозреваемым в причастности к теракту в Страcбурге предъявили обвиненияТроим подозреваемым в причастности к теракту в Страcбурге предъявили обвинения
Они обвиняются в хранении и продаже оружия и в связях с террористической организациейПодробнее
 Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программахМинэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах
По словам замминистра Бруллетта, эти действия предприняты для защиты нацинтересов США в области безопасности и наукиПодробнее
 В США освободили задержанную российскую актрису Ирину УсокВ США освободили задержанную российскую актрису Ирину Усок
Следующее слушание назначено на 20 мартаПодробнее
 Игумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктом
Госпитализация старца Ефрема, по мнению врачей, продлится неопределенно долгое времяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракетВ миреМинобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракетВ миреДипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаинаВ РоссииПутин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоруженияВ РоссииОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синякиВ РоссииСкончался диктор Центрального телевидения Евгений Суслов

Что произошло за день: суббота, 2 февраля

Москва вслед за Вашингтоном приостанавливает участие в договоре о ракетах, в Венесуэле митингуют сторонники Мадуро и оппозиции Подробнее

ВМС США пополнила атомная подлодка с ракетами среднего радиуса действия

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячомВ финале она победила шведов и стала 12-кратным чемпионом мира; решающий гол россияне провели в овертайме Подробнее

США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД

США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМДРоссия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки и развертывания ракет Подробнее

Сторонники Мадуро и оппозиционеры начали собираться на демонстрации в Каракасе

Десять машин попали в ДТП на трассе "Дон" в Тульской области

Минобороны опубликовало снимки завода, где США планируют производить ракеты средней дальности

Медведев пообещал найти средства и для разработки новых типов вооружения

"Желтые жилеты" устроили новые акции протеста во французских городах

Звонарева проиграла в полуфинале теннисного турнира в Петербурге

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');