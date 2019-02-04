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Германия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Германия признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, заявила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

По его словам, Германия сожалеет, что избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не объявил о проведении новых выборов на пост главы государства.

"Германия считает Хуана Гуайдо - президентом на переходный период", - указала Фиц.

Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.

Теги: Германия, Венесуэла

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