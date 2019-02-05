Экономика

Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков

Есть обновление от 07:48

Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показаний

Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Росстандарт будет последовательно вносить поправки в законодательство, которые отменят обязанность граждан следить за точностью показаний бытовых счетчиков, рассказал в интервью "Российской газете" глава ведомства Алексей Абрамов.

Недавно принят закон об интеллектуальном учете электроэнергии, по которому ее поставщики обязаны сами проверять счетчики. Росстандарт будет добиваться такого же механизма учета для расхода воды, газа и тепла.

По словам Абрамова, не все жители многоквартирных домов готовы самоорганизоваться для централизованной поверки счетчиков. Это показали эксперименты в некоторых городах.

В конце прошлого года появилась информация о желании правительства обязать граждан устанавливать "интеллектуальные" счетчики для газа.

Теги: Росстандарт, ЖКХ

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