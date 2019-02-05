Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Держатели криптовалюты на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим сбережениям из-за смерти ее основателя Джеральда Коттена, сообщила во вторник BBC News.

Коттен безвременно скончался в декабре прошлого года в возрасте 30 лет. Он единственный человек, который обладал полномочиями на обработку счетов. На бирже торговалась криптовалюта на общую сумму около $137 миллионов, которые принадлежат около 115 тысячам пользователям. Компания наняла специалистов, которые пытаются восстановить хотя бы часть зашифрованных данных, но пока их усилия не приносят результатов.

Вдова Коттена Дженнифер Робертсон сообщила суду провинции Новая Шотландия, что не может получить доступ к документам мужа на его ноутбуке. На нем бывший глава биржи вел дела, и не оставил жене пароль либо ключ для восстановления данных.

Владелец биржи умер от болезни Крона (заболевание желудочно-кишечного тракта - ИФ) во время путешествия по Индии.