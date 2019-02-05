Семь человек погибли на пожаре в жилом доме в Париже

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в жилом восьмиэтажном доме в Париже унес жизни семи человек в ночь на вторник, пишет агентство Associated Press.

Еще 28 человек пострадали. На месте работают более 200 пожарных, они продолжают тушение огня и поиск возможных жертв. Жильцы соседних домов были эвакуированы.

Les premières photos de l'incendie rue Erlanger à #Paris sont impressionnantes. On voit que plusieurs étages ont été ravagés par les flammes.

Photos B. Moser / BSPP pic.twitter.com/rGb30Q0sUi — Hugo Puffeney (@puffeney) February 5, 2019

Как рассказал агентству представитель пожарной службы Парижа, к моменту приезда пожарных жители дома начали выбираться на крышу, некоторые пытались покинуть горящее здание через окна.

Причины пожара пока не установлены.

Жилой дом расположен неподалеку от Булонского леса и примерно в километре от стадиона Ролан Гаррос.