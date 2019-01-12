Четыре человека погибли в результате взрыва в Париже

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что взрыв в булочной девятого округа Парижа привел к гибели четырех человек, передает агентство Associated Press.
Министр уточнил, что среди погибших - двое пожарных. По его словам, ранения получили не менее 47 человек, 10 из них находятся в критическом состоянии.
Кастанер констатировал, что число жертв и пострадавших "достаточно серьезное".
В субботу 12 января в булочной в девятом округе Парижа сначала разгорелся пожар, затем произошел взрыв. Пожарные считают, что причиной происшествия могла стать утечка газа.
BREAKING NEWS#explosion #paris9— No comment ٩(•̮̮̃•̃)۶ (@WgetDemocracy) January 12, 2019
ENORME EXPLOSION A L'INSTANT
RUE TREVISE - PARIS pic.twitter.com/bFPs5UNxNM