Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II во вторник провел многочасовой полет вблизи Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 157316, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более трех с половиной часов курсировал вдоль побережья Крыма от его западной оконечности до Керченского пролива.

Это уже шестой полет американского разведывательного самолета у российских границ на Черном море за последние семь дней, начиная с 30 января.

Во вторник был также зафиксирован очередной полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вблизи побережья Сирии и расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Как сообщалось, накануне вблизи российских баз в Сирии выполняли задание сразу два стратегических разведывательных самолета ВВС США - RC-135V и RC-135U.