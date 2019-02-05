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Букмекеры повысили ставки на победу Порошенко на выборах президента Украины

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся в Лондоне GVC Holdings PLC, повысила ставки на победу Петра Порошенко на предстоящих выборах президента Украины до 2,1 к 1 (с 2,5 к 1 неделю назад), что впервые вывело его на первое место по этому показателю.

Согласно сайту bwin, ставки на возможное президентство Юлии Тимошенко, наоборот, немного понизились - до 2,6 к 1 (с 2,5 к 1).

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Наибольшую конкуренцию им по-прежнему составляет Владимир Зеленский, ставки на победу которого выросли незначительно - до 4,25 к 1 (с 4,5 к 1), хотя по последним соцопросам в Украине именно он стал лидером президентской избирательной гонки, тогда как Порошенко и Тимошенко в этих опросах делят второе-третье места.

Ставки на победу идущих следом кандидатов продолжают падать: для Анатолия Гриценко они теперь составляют 21 к 1 (неделю назад - 13 к 1), Андрея Садового - 41 к 1 (неделю назад - 34 к 1). А у Юрия Бойко и Олега Ляшко они остались на уровне 51 к 1.

На победу других претендентов установлены очень низкие ставки: Александр Вилкул - 101 к 1, Евгений Мураев и Игорь Смешко - по 301 к 1, Руслан Кошулинский, Ольга Богомолец и Сергей Тарута - по 501 к 1, у остальных - 1001 к 1.

Для сравнения: ставки на то, что Дональд Трамп останется на второй президентский срок по итогам выборов в конце 2020 года, в последний месяц остаются на уровне 3 к 1.

Bwin принимал ставки и на президентские выборы, которые были назначены на 17 января 2010 года. По состоянию на 11 декабря 2009 года шансы Виктора Януковича на победу оценивались с коэффициентом 1,67 к 1 против 2,07 к 1 у Тимошенко.

Теги: Петр Порошенко, Украина, bwin

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