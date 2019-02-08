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Источник сообщил о переносе запуска "Союза" со спутниками OneWeb на 26 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Запуск российской ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb перенесен на 26 февраля, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Утверждена дата запуска - 26 февраля. Перенос связан с необходимостью дополнительных проверок", - сказал источник.

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В конце января стало известно, что при проверке разгонного блока "Фрегат", который должен был 19 февраля вывести на орбиту британские спутники связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане, было обнаружено повреждение трубопровода, что привело к отмене запуска в назначенную дату.

На космодром были направлены специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок "Фрегат". После устранения отверстия была проведена проверка разгонного блока.

В среду глава OneWeb Грег Уайлер писал в своем твиттере, что запуск состоится 22 февраля.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Теги: OneWeb, Союз

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