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Ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb будет запущена 22 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Старт ракеты "Союз" с британскими спутниками связи OneWeb, перенесённый с 19 февраля из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат", назначен на 22 февраля, сообщил глава британской компании OneWeb Грег Уайлер.

"Отличные новости. Дата запуска - 22 февраля", - написал Уайлер в твиттере в среду.

В конце января стало известно, что при проверке разгонного блока "Фрегат", который должен был вывести на орбиту британские спутники связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане, было обнаружено повреждение трубопровода, что привело к отмене запуска в назначенную дату.

На космодром были направлены специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок "Фрегат". После устранения отверстия была проведена проверка разгонного блока.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.

Теги: OneWeb, Союз

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