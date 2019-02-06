В Запорожье осквернили храм Украинской православной церкви

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные подожгли в Запорожье храм Украинской православной церкви в честь преподобного Алексея Карпаторусского, сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Элин.

"В ночь на 6 февраля в городе Запорожье неизвестными был совершен поджог и осквернение храма Запорожской епархии УПЦ в честь преподобного Алексея Карпаторусского", - написал священник на своей странице в Facebook, проиллюстрировав свой пост фотографией стены храма, на которой черной краской нанесена эмблема дивизии СС.

По его словам, на территории храма работает полиция и следственно-оперативная группа, которые опрашивают жильцов расположенных рядом домов.

В полиции агентству "Интерфаксу" обещали проинформировать об инциденте позднее.

В воскресенье было совершено нападение на приход в Тернопольской области на западе Украины, где сторонники новой украинской церкви вместе с активистами запрещенного в России праворадикального движения "Правый сектор" избили настоятеля Преображенского храма в селе Гнездычно протоиерея Стефана Балана. Приехавшая полиция, по утверждению УПЦ, заняла сторону нападавших. Видеозапись зафиксировала, как полицейские били настоятеля и толкали верующих.