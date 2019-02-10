Что произошло за день: воскресенье, 10 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Семеро монахов покинули афонский монастырь Ватопед, после того как он принял у себя епископа новой церкви Украины Павла Юристого. Монахи перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь, также расположенный на Святой горе.

- ГИБДД проверит действия владимирских полицейских, перекрывших движение для задержания нарушителя. По данным местных СМИ, сотрудники полиции останавливали проезжающие автомобили и выстроили заслон из них.

- В Москве прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко. По данным полиции, около 400 человек прошли колонной, прикрепив к одежде черные сердца в память об умершей дочери члена совета "Открытой России", которая является фигуранткой уголовного дела.

- На аукционе в Нюрнберге не смогли продать картины, авторство которых приписывается Адольфу Гитлеру. Стартовые цены пяти работ составляли от 19 до 45 тысяч евро, потенциальных покупателей отпугнули сомнения в авторстве акварелей.

- "Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа на Су-30СМ. Пилоты отрабатывали на авиабазе в подмосковной Кубинке новый маневр - роспуск после набора высоты. Самолеты практически вертикально поднимаются вверх и на высоте примерно 1000 метров расходятся в стороны "большим цветком".

- Сборная России по хоккею обыграла Чехию на шведском этапе Евротура. Матч закончился со счетом 3:1, россияне продолжают лидировать в общем зачете Еврохоккейтура.