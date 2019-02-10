Гуманитарная помощь из США для Венесуэлы прибыла в Колумбию

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты доставили в Колумбию первую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы.

"США с гордостью объявляют о прибытии в колумбийский город Кукута первой партии неотложной помощи для жителей Венесуэлы. Мы будет продолжать работать с (Хуаном) Гуайдо и нашими партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Госдепартамента США в твиттере в воскресенье.

The United States is proud to announce the arrival of the first shipment of relief supplies being delivered in Cúcuta, Colombia for the Venezuelan people. We will continue to work with @jguaido and our partners to deliver humanitarian aid to Venezuelans in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/1ygIDx90VM — Department of State (@StateDept) 10 февраля 2019 г.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

В настоящее время в Венесуэле наблюдается тяжелая социально-экономическая ситуация. В частности, она связана с высоким уровнем инфляции в стране. Местные жители сталкиваются с нищетой и нехваткой еды.