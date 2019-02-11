Еще два афонских монастыря закрыли ворота перед епископом новой церкви Украины

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Еще две обители Афона вслед за русским Свято-Пантелеимоновым монастырем отказались принимать у себя делегацию новой украинской церкви (ПЦУ).

"В воскресенье группа представителей ПЦУ во главе с епископом Павлом Юристым продолжила объезд афонских монастырей, но перед незваными гостями закрывали двери", - сообщил "Интерфаксу" источник в Московском патриархате.

Он уточнил, что 10 февраля делегация ПЦУ наведалась в монастыри Зограф и Дохиар, однако насельники обеих обителей их туда не пустили. Несколько более успешным был визит в монастырь Симонопетра, где им позволили приложиться к святыням и тут же выпроводили, не пустив на монастырский двор.

В конце минувшей недели епископ новой церкви Украины был принят в нескольких афонских обителях - Ксенофонт, Пантократор, Новый Эсфигмен и Ватопед, однако в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре его ждала неудача: гостя отказались пустить, прямо заявив, что здесь его не признают.

Ожидается, что в понедельник на Афоне пройдет заседание Священного Кинота, на котором представители всех 20 монастырей Святой горы обсудят "украинский вопрос".

15 декабря 2018 года в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур. На сегодня ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковь не признала и не прислала делегацию на интронизацию ее главы.