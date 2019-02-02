Игумена афонского монастыря после инфаркта увезли из Киева

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем (Куцу), который прибыл по настоянию патриарха Варфоломея в Киев для участия в интронизации Епифания Думенко и был госпитализирован с инфарктом, отправился на лечение в одну из зарубежных клиник.

Как сообщил в субботу Информационно-просветительский отдел УПЦ, в субботу состоялся телефонный разговор священноначалия Украинской православной церкви с отцом Ефремом.

Настоятелю Ватопеда были переданы пожелания скорейшего выздоровления и "помощи Божией в преодолении различных соблазнов". Архимандрит Ефрем, в свою очередь, просил передать, что любит митрополита Киевского Онуфрия и всех архиереев его Церкви, отметили в УПЦ.

В этот же день афонский настоятель покинул Украину, чтобы продолжить лечение за рубежом.

Игумен Ватопеда ранее уже переживал сердечные приступы, после одного из них ему была проведена операция стентирования сердца.

На днях, как сообщалось, лишь пять из 20 афонских монастырей в ходе заседания Священного Кинота Святой горы выступили за участие в интронизации главы новой церкви Украины, поэтому руководящий орган Афона решил не посылать в Киев свою делегацию.

Между тем, по сообщению источников, патриарх Варфоломей заставил архимандрита Ефрема приехать на интронизацию Епифания, угрожая в противном случае отправить игумена Ватопеда в запрет.

Архимандрит Ефрем известен своей твердой позицией по вопросу о защите канонической Церкви на Украине, а также давними дружественными отношениями с Московским патриархатом. В 2011 году отец Ефрем сопровождал в Россию хранящийся в его монастыре пояс Богородицы, которому поклонились несколько миллионов человек.