В мире

Игумена афонского монастыря после инфаркта увезли из Киева

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем (Куцу), который прибыл по настоянию патриарха Варфоломея в Киев для участия в интронизации Епифания Думенко и был госпитализирован с инфарктом, отправился на лечение в одну из зарубежных клиник.

Как сообщил в субботу Информационно-просветительский отдел УПЦ, в субботу состоялся телефонный разговор священноначалия Украинской православной церкви с отцом Ефремом.

В миреИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомЧитать подробнее

Настоятелю Ватопеда были переданы пожелания скорейшего выздоровления и "помощи Божией в преодолении различных соблазнов". Архимандрит Ефрем, в свою очередь, просил передать, что любит митрополита Киевского Онуфрия и всех архиереев его Церкви, отметили в УПЦ.

В этот же день афонский настоятель покинул Украину, чтобы продолжить лечение за рубежом.

Игумен Ватопеда ранее уже переживал сердечные приступы, после одного из них ему была проведена операция стентирования сердца.

На днях, как сообщалось, лишь пять из 20 афонских монастырей в ходе заседания Священного Кинота Святой горы выступили за участие в интронизации главы новой церкви Украины, поэтому руководящий орган Афона решил не посылать в Киев свою делегацию.

Между тем, по сообщению источников, патриарх Варфоломей заставил архимандрита Ефрема приехать на интронизацию Епифания, угрожая в противном случае отправить игумена Ватопеда в запрет.

Архимандрит Ефрем известен своей твердой позицией по вопросу о защите канонической Церкви на Украине, а также давними дружественными отношениями с Московским патриархатом. В 2011 году отец Ефрем сопровождал в Россию хранящийся в его монастыре пояс Богородицы, которому поклонились несколько миллионов человек.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: православие, Украина, Киев, архимандрит Ефрем, ПЦУ, митрополит Епифаний

Новости по теме

В мире
Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламентМадуро предложил провести досрочные выборы в парламент
Оппозиция по-прежнему требует отставки президентаПодробнее
 США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМДСША официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД
Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки и развертывания ракетПодробнее
 Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозицииГенерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции
Он заявил, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса МадуроПодробнее
 Минобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракетМинобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракет
По данным российских военных, она ведется уже два годаПодробнее
Дипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаинаДипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаина
В ближайшее время все 11 человек должны предстать перед судомПодробнее
 Троим подозреваемым в причастности к теракту в Страcбурге предъявили обвиненияТроим подозреваемым в причастности к теракту в Страcбурге предъявили обвинения
Они обвиняются в хранении и продаже оружия и в связях с террористической организациейПодробнее
 Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программахМинэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах
По словам замминистра Бруллетта, эти действия предприняты для защиты нацинтересов США в области безопасности и наукиПодробнее
 В США освободили задержанную российскую актрису Ирину УсокВ США освободили задержанную российскую актрису Ирину Усок
Следующее слушание назначено на 20 мартаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракетВ миреМинобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракетВ миреДипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаинаВ РоссииПутин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоруженияВ РоссииОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синякиВ РоссииСкончался диктор Центрального телевидения Евгений Суслов

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламентОппозиция по-прежнему требует отставки президента Подробнее

Помпео заявил о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

Американский военный самолет провел пятый за неделю полет вблизи Крыма

Игумена афонского монастыря после инфаркта увезли из Киева

Лидер венесуэльской оппозиции призвал провести масштабный митинг 12 февраля

Что произошло за день: суббота, 2 февраля

Москва вслед за Вашингтоном приостанавливает участие в договоре о ракетах, в Венесуэле митингуют сторонники Мадуро и оппозиции Подробнее

ВМС США пополнила атомная подлодка с ракетами среднего радиуса действия

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячомВ финале она победила шведов и стала 12-кратным чемпионом мира; решающий гол россияне провели в овертайме Подробнее

США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД

США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМДРоссия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки и развертывания ракет Подробнее

Сторонники Мадуро и оппозиционеры начали собираться на демонстрации в Каракасе

Десять машин попали в ДТП на трассе "Дон" в Тульской области

Минобороны опубликовало снимки завода, где США планируют производить ракеты средней дальности

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');