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Москва

Ложные сообщения о "минировании" в Москве передавались из-за рубежа

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Поступающие с начала недели по Москве анонимные сообщения об угрозах взрыва практически во всех случаях идентичны, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По результатам анализа установлено, что в большинстве случаев, в сообщениях о "минировании" использовался один и тот же текст", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в настоящий момент установлено, что большинство сообщений передавалось из-за рубежа. Он также добавил, что большая часть сообщений была передана с использованием одного и того же сервиса электронной почты.

"Между тем фиксируются и сообщения, поступающие с территории РФ, однако связи с основным потоком угроз пока не установлено", - отметил он.

По последним данным "Интерфакса", с начала недели в правоохранительные органы столицы и области поступило более 600 анонимных сообщений о "минировании".

Во вторник анонимы сообщали об угрозах взрыва в учреждениях города, торговых и развлекательных центрах, школах, университетах. Из зданий было эвакуировано более 160 тысяч человек, ни одно из сообщений не подтвердилось.

В среду волна "минирований" коснулась ряда посольств зарубежных стран. Так, по данным источника агентства, информация об угрозе взрыва проверялась в посольстве и консульстве США, посольстве Афганистана. Из зданий было эвакуировано порядка 20 человек. Неизвестные также сообщили о "минировании" нескольких торговых центров, храмов и образовательных учреждений.

Теги: Москва

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