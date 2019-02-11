Исполняющий обязанности главы Пентагона совершил необъявленный визит в Афганистан

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан совершил необъявленный визит в Афганистан в понедельник, чтобы встретиться с командованием ВС США и афганскими лидерами на фоне стремления к миру с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ), сообщило Associated Press.

Шанахан ранее никогда не был в Афганистане. В его планах встреча с президентом Афганистана Ашрафом Гани и другими высокопоставленными чиновниками правительства.

Как заявил журналистам, путешествующим с ним, Шанахан в ходе встречи с афганскими властями он намерен подчеркнуть, что решение о своем будущем, в том числе условия для достижения мира с талибами, они должны принимать сами.

"Афганцы должны решить, как выглядит Афганистан. Речь идет не о США, а об Афганистане", - сказал Шанахан журналистам.

По его словам, у него нет приказов о сокращении присутствия американских войск в Афганистане. Однако он добавил, что воодушевлен тем, что администрация президента Дональда Трампа изучает все возможности для прекращения самой длинной войны в истории США.