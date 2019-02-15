Трамп выступит с обращением по поводу гуманитарного кризиса на границе с Мексикой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выступит с обращением, касающимся мер в связи с гуманитарным кризисом на границе с Мексикой и вопросам, связанным с национальной безопасностью, объявил Белый дом. Обращение планируется на 10:00 по местному времени (18:00 мск).

Как сообщалось, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс проинформировала журналистов, что Трамп намерен в пятницу подписать закон о бюджете, одновременно объявив о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране.

"Президент подпишет бюджет о финансировании правительства, а также, как он заявлял ранее, примет другие меры в области исполнительной власти, включая объявление о введении чрезвычайного положения в стране для прекращения кризиса в области национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе", - заявила пресс-секретарь.

Введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, принятом конгрессом и переданном на подпись президенту, выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.