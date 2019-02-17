Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 февраля

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Выбраны победители Берлинале, ВМС США получили новый корабль-стелс, Минобороны покинет Байконур в этом году

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре человека застрелены в результате инцидента с заложниками в США. Причиной инцидента стал бытовой конфликт.

- Жюри 69-го Берлинале наградило победителей. Главной награды, "Золотого медведя", удостоилась французская картина "Синонимы" израильского режиссёра Надав Лапида. Гран-при жюри присудили картине "По воле Божьей" Франсуа Озона. Лучшими актерами стали артисты китайского фильма "Прощай, мой сын".

- Хизер Нойерт отозвала свою кандидатуру на должность постоянного представителя США при ООН. Экс-телеведущая CNN приняла это решение в связи с семейными обстоятельствами.

- В 2019 году пройдет последний запуск аппаратов Минобороны РФ с Байконура. Ведомство полностью перейдет на космодром Плесецк.

- ВМС США пополнил ультрасовременный корабль-стелс. Новый корабль предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, защиты флота от морских беспилотников, постановки минных заграждений и противоминной борьбы.

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