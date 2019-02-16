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Культура

Фильм Франсуа Озона получил Гран-при жюри на Берлинале

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Гран-при жюри 69-го Берлинале получила картина "По воле божьей" Франсуа Озона, известного своими провокационными работами, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Церемония награждения победителей проходит в субботу вечером в Берлинале Паласт.

Режиссёр поблагодарил героев картины, которые нашли в себе мужество рассказать о своей трагической истории и посвятил ленту жертвам насилия.

Фильм иллюстрирует реальную историю о служителе церкви, Бернаре Прейне из Лиона, который в 2016 году был обвинён в совращении 70 мальчиков из его прихода. Фильм в хронологическом порядке восстанавливает историю событий - с того момента, как один из жителей Лиона, жертва священника, решает рассказать правду о произошедшем.

Озон ранее отмечался наградами Берлинале за картины "Капли дождя на раскалённых скалах" и "8 женщин".

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Для участия в основном конкурсе Берлинале в этом году было заявлено 17 картин. Но затем, как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе киносмотра, по техническим причинам из списка был исключён китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда". Таким образом, на "Золотого" и "Серебряного" медведей претендовали 16 фильмов.

Берлинале считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Впервые прошел в Берлине в 1951 году.

Теги: Франсуа Озон, Берлинале
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