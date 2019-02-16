Главные новости
В РоссииНикто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузеВ РоссииСуд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла КалвиВ РоссииВласти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре города
В мире

ВМС США пополнил ультрасовременный корабль-стелс зоны прибрежных боевых действий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новейший американский боевой корабль прибрежной зоны боевых действий "Талса" (USS Tulsa (LCS 16)), выполненный по технологии стелс, в субботу в ходе церемонии в Сан-Франциско (штат Калифорния) официально вошел в состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Церемонию возглавил сенатор от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд, а спонсором корабля выступила бывший мэр города Талса - Кэти Тейлор.

Корабли этого типа предназначены для патрулирования, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, защиты флота от нападения катеров и морских беспилотников, постановки минных заграждений и противоминной борьбы, ведения разведки, поддержки действий сил специальных операций.

Строительство боевых кораблей серии LCS ведут два основных подрядчика по альтернативным проектам - Independence компании Austal и Freedom корпорации Lockheed Martin.

"Талса" относится к кораблям класса Independence, корпус которых сконструирован по типу тримарана. При длине 127 метров и ширине 31 метр водоизмещение корабля достигает 2,3 тысяч тонн. Максимальная скорость составляет 47 узлов, а дальность плавания - 6,4 тысяч км.

Корабль "Талса", который будет базироваться в Сан-Диего (штат Калифорния), стал 15-м кораблем прибрежной зоны боевых действий класса LCS и восьмым типа Independence, который был передан военно-морскому флоту США.

В общей сложности ВМС США намерены принять на вооружение 34 корабля класса LCS. Вооружение корабля включает пушку калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковую установку на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.

Теги: ВМС США
В мире
Апелляционный суд Черниговской области Украины продлил арест Надежде СавченкоАпелляционный суд Черниговской области Украины продлил арест Надежде Савченко
Савченко пробудет под арестом как минимум еще два месяцаПодробнее
 Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положенияТрамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положения
Чрезвыйчайное положение позволит Трампу направить деньги на строительство пограничной стеныПодробнее
 Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных ШтатахТрамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах
Таким образом президент рассчитывает добиться увеличения бюджета под строительство стены на границе с МексикойПодробнее
 В ЕС согласовали санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Азовском мореВ ЕС согласовали санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Азовском море
Ранее СМИ сообщали, что ограничительные меры из-за задержания украинских моряков готовят и СШАПодробнее
Лукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединенияЛукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединения
Продолжая тему, Путин заявил, что полностью независимых государств в мире не существуетПодробнее
 Трамп выступит с обращением по поводу гуманитарного кризиса на границе с МексикойТрамп выступит с обращением по поводу гуманитарного кризиса на границе с Мексикой
Президент США планирует объявить о введении чрезвычайного положения в странеПодробнее
 Sky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении СкрипалейSky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
По информации телеканала, его настоящее имя - Денис СергеевПодробнее
 Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы МинюстаСенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста
Барру, кандидатуру которого предложил Дональд Трамп, предстоит курировать, в том числе, работу спецпрокурора Роберта МюллераПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 15 февраля6 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНикто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузеВ РоссииСуд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла КалвиВ РоссииВласти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре городаВ РоссииФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу ПолитковскойКультураУмер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в "Бункере"ЭкономикаВосточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфонда

Лучшим фильмом 69-го Берлинале стала французская картина "Синонимы"

В 2019 году пройдет последний запуск аппаратов Минобороны РФ с Байконура

Российские военные сообщили об обстрелах в Идлибской зоне деэскалации

Власти заявили, что никому из находившихся в ИТМО не потребовалась помощь врачей

В Кривом Роге подожгли храм УПЦ

Немка Херрманн выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в США

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 11-й Подробнее

Женщина и ребенок пострадали от схода снега с крыши дома в Самаре

Что произошло за день: суббота, 16 февраля

Обрушение перекрытий в здании вуза в центре Петербурга и арест американца Kалви по делу Baring Vostok Подробнее

В ИТМО в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студенты

В ИТМО в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студентыОб этом рассказал прибывший на место ЧП губернатор Петербурга Александр Беглов, который уточнил, что все учащиеся эвакуированы Подробнее

Уголовное дело возбуждено после обрушения в петербургском вузе

Медведев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Роттердаме

Ректор петербургского вуза заявил, что в момент обрушения шел "косметический ремонт"

Никто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузе

Никто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузеМЧС сообщает, что из здания в центре города эвакуирован 81 студент Подробнее

Молодежный форум "Территория смыслов" перенесут с Клязьмы на Сенеж

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');