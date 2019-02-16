Культура

Лучшим фильмом 69-го Берлинале стала французская картина "Синонимы"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Лучшим фильмом 69-го Берлинале стала французская картина "Синонимы" Гадава Лапида, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Хочу поблагодарить человека, который был телом и душой этого фильма, Томаса Мерсье, который исполнил главную роль", - сказал режиссёр Лапид.

Церемония награждения победителей проходит в субботу вечером в Берлинале Паласт.

Фильм совместного производства Франции, Израиля и Германии "Синонимы" режиссёра Надав Лапида рассказывает о демобилизовавшемся после войны израильтянина по имени Йоав. Он приезжает в Париж с надеждой найти мир и стать настоящим французом, но из-за терактов в Европе и нападений арабского населения на французских евреев все надежды героя идут прахом.

Теги: Берлин, Берлинале, Синонимы
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