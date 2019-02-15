Венесуэле пообещали $100 млн гуманитарной помощи

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Венесуэла может получить около $100 млн в качестве гуманитарной помощи от 25 государств, заявил в пятницу советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон.

"На конференции по гуманитарной помощи в поддержку Венесуэлы, проводившейся Организацией американских государств, 25 стран пообещали $100 млн гуманитарной помощи", - написал Болтон в твиттере.

На открытии конференции Карлос Веккио, представитель самопровозглашенного президента Венесуэлы в США Хуана Гуайдо, заявил, что приоритетом является доставка гуманитарной помощи в страну к 23 февраля.

Ожидается, что денежные средства поступят напрямую в центры гуманитарной помощи, расположенные на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией.

В последние дни самопровозглашенный президент Венесуэлы Гуайдо заявляет, что работает над доставкой гуманитарной помощи в Венесуэлу. Президент страны Николас Мадуро, напротив, принимает меры, чтобы не пропустить в страну эти грузы, поставляемые, в частности, по инициативе США. По его мнению, Гуайдо не уполномочен решать подобные вопросы.