Почти 70 человек погибли при пожаре в столице Бангладеш

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В результате пожара в жилом доме столицы Бангладеш городе Дакке погибли не менее 69 человек, более 40 получили ранения и ожоги, сообщают СМИ с места событий со ссылками на руководство пожарной охраны. При этом власти не исключают, что число жертв будет расти.

По предварительным оценкам, причиной пожара послужил взрыв газового баллона.

Часть помещений здания использовалась в качестве складов с бытовой химией, что способствовало быстрому распространению пламени. Огонь затронул соседние дома, которые фактически также являлись складами химических веществ.

Среди погибших - прохожие и посетители близлежащих кафе и ресторанов.

К борьбе с огнем привлечены более 200 пожарных. Распространение пожара удалось остановить, однако полностью он еще не ликвидирован.