В Бангладеш жертвами пожара на фабрике стали 52 человека

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В городе Рупгандж в Бангладеш произошел мощный пожар на фабрике по производству соков, лапши и сладостей Hashem Food and Beverage, погибли по меньшей мере 52 человека, сообщает ВВС News со ссылкой на данные экстренных служб.

Пострадали три десятка человек. Источник в пожарной службе сказал ВВС, что число жертв может возрасти, поскольку после пожара многих не могут найти.

На момент, когда в пятницу были найдены 52 тела погибших, спасателям оставалось проверить еще два верхних этажа здания, сказал АР замдиректора пожарного управления. Dhaka Tribune пишет, что пострадали около полусотни человек.

RUPGANJ, Bangladesh: A massive blaze tore through a Bangladesh factory killing at least 52 people trapped by flames that forced many workers to leap for their lives from upper floors, police said Friday. #BangkokPost #World https://t.co/khPCIF5TLU — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 9, 2021

Возгорание в шестиэтажном здании началось около 17 часов по местному времени в четверг. Часть работников к этому времени ушла домой после дневной смены, но на фабрике продолжали работать еще несколько сотен человек. Очевидцы сообщили, что видели, как люди прыгали из окон. Выйти на крышу они не могли , поскольку проход к этой лестнице был заперт на замок. Основной выход из здания также был заперт изнутри.

Местные чиновники сказали АР, что распространению огня способствовало то, что на предприятии хранилось много пластиковой тары и химических ингредиентов.

Выжившие работники и родственники пропавших сказали журналистам, что в здании не соблюдались требования противопожарной безопасности.