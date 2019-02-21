Все лесные пожары потушили в Приморье

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты за минувшие сутки потушили три лесных пожара в Приморье.

"За прошедшие сутки пожары потушены в Уссурийском городском округе, Ханкайском и Шкотовском районах. По данным на утро четверга, действующих лесных пожаров в крае нет", - сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

По данным системы мониторинга "Рослесхоз", на территории края выявлено 50 тепловых аномалий.

Всего в Приморье с начала года на землях лесного фонда произошел 71 лесной пожар на площади более 3 тыс. га.

Как сообщалось, малоснежная зима стала причиной раннего начала лесных пожаров в Приморье. Пожароопасный сезон объявлен в 20 муниципалитетах Приморья, а с 15 марта он будет объявлен еще в 10 муниципалитетах.