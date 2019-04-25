Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей

Тушение пожара в Забайкальском крае Фото: ТАСС/МЧС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае составил около одного миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов.

"В целом ущерб оценивается в один миллиард рублей. Наибольшую сумму составляет сельскохозяйственный ущерб - 600 млн рублей, ущерб по утерянному жилью - 320 млн рублей", - сказал А.Осипов на совещании по вопросу ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По его словам, порядка 70% населения края живет в населенных пунктах, а при большой протяженности края пожарных формирований не хватает. "У нас всего 111 пожарных формирований на 780 населенных пунктов", - сказал врио губернатора.

Он обратился к президенту с просьбой за дополнительной финансовой поддержкой, которая поможет организовать соответствующие силы и средства.

Глава региона сообщил, что план работ по ликвидации последствий пожаров подготовлен, и в ближайшее время будут завершены все подсчеты по социальным выплатам.

"Я думаю, на сегодня обратимся в правительство Российской Федерации по выделению нам финансирования соответствующего. Я думаю, что мы его получим, и в таком случае до 15 июня мы все выплаты социальные сделаем. Организацию работы по строительству жилья планируем завершить до 15 октября", - сказал он.

Восстановить разрушенные мосты региональные власти также планируют до 15 октября.