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Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Остановка транзита нефти по "Дружбе" и желание Трампа избавиться от ядерного оружия

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Полностью прекращена перекачка нефти на участке "Мозырь-Броды". "Укртранснафта" вынуждена прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

- Лидер КНДР Ким Чен Ын покидает Россию на несколько часов раньше запланированного по неизвестным причинам. Культурная программа пребывания Ким Чен Ына во Владивостоке была сокращена, у железнодорожного вокзала Владивостока на первом пути уже стоит бронепоезд северокорейского лидера. Накануне Ким Чен Ын пригласил российского президента Владимира Путина посетить КНДР, на что тот ответил положительно.

- Писатель Дмитрий Быков сообщил, что его госпитализация в тяжелом состоянии была связана с отравлением. При этом он отметил, что не знает, чем именно и как он отравился, но подчеркнул, что ни диабета, ни гипертонии, равно как пристрастия к алкоголю и наркотикам, у него нет.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы США, Россия и Китай отказались от ядерного оружия. Также канал CNN узнал, что Белый дом проводит переговоры, чтобы предложить Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.

- Российские спасатели отправились в Луганск для помощи в спасении горняков шахты "Схидкарбон".

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