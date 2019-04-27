Отец приговоренной в США Бутиной выразил надежду на условия ее содержания

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Отец Марии Бутиной, которую накануне приговорили к 18 месяцам тюремного заключения в США, выразил надежду на "демократичные условия" отбывания наказания ее дочерью в федеральной тюрьме.

"Мы не питаем надежд относительно обжалования приговора. Во-первых, по срокам там все достаточно сложно, это нереально, а также есть ограничения, связанные со спецификой рассмотрения дела. Насколько я понял, она будет переведена в федеральную тюрьму в течение месяца. Там все-таки более демократичные условия содержания, чем сейчас у нее. С адвокатами еще не разговаривал, только с дочерью пообщался", - сказал Валерий Бутин в субботу агентству "Интерфакс".

Также он отметил, что его встреча с дочерью состоится только после того, как она будет освобождена и депортирована.

"Другой возможности увидеться у нас нет. Называются разные сроки ее возможного освобождения - и сентябрь, и ноябрь. По нашей русской привычке мы надеемся, но это сложный вопрос. Адвокаты проделали огромную, колоссальную, профессиональную работу. Мы им невероятно благодарны", - подчеркнул Бутин.

Суд американского округа Колумбия приговорил в пятницу россиянку Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Такое решение окружного судьи Тани Чуткан соответствует запросу американской прокуратуры по продолжительности наказания для Бутиной.

По данным СМИ, Бутина будет депортирована из США после того, как отбудет тюремный срок. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Бутина была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.