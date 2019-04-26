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В МИД РФ назвали приговор Бутиной в США политически ангажированным

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Приговор Марии Бутиной в США - это политически ангажированное решение, обвинения в отношении россиянки носят сфабрикованный характер, заявили в МИД РФ.

"С момента задержания указывали на то, что выдвинутые против нее (Бутиной - ИФ) обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы носят полностью надуманный и сфабрикованный характер. Самооговор, к которому ее принудили жесткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути", - говорится в распространенном в пятницу комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

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МИД РФ

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