Дипломаты направили в госдеп США ноту протеста в связи с приговором Бутиной

Ранее американский суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах РФ в США

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Представители посольства РФ в США посетили россиянку Марию Бутину, приговоренную к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США, сообщает в пятницу российская дипмиссия.

"Несмотря на всю несправедливость и суровость вынесенного 26 апреля приговора, наша соотечественница стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

В дипмиссии отметили, что "в связи с неправомерным решением суда в госдепартамент направлена нота протеста".

Российские дипломаты потребовали от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

Суд американского округа Колумбия приговорил 26 апреля Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Такое решение окружного судьи Тани Чуткан соответствует запросу американской прокуратуры по продолжительности наказания для Бутиной.

По данным СМИ, Бутина будет депортирована из США после того, как отбудет тюремный срок. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.