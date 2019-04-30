Противники Мадуро отправились к президентскому дворцу в Каракасе

Военные заявили, что готовы применить против толпы оружие

Во время столкновений в Каракасе Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Протестующие, которых сопровождают перешедшие на их сторону военные, направляются во вторник в западную часть Каракаса, где расположен президентский дворец Мирафлорес, сообщает венесуэльский телеканал NTN24.

На кадрах телеканала показана улица, запруженная толпами людей, а также автомобиль, в кузове которого сидят гражданские, а также солдаты с оружием. В толпе в адрес солдат звучат приветственные крики.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о том, что военные готовы применить оружие "для защиты суверенитета и независимости страны". "Те, кто насильно проникнут в Мирафлорес (президентский дворец), будут насильно выдворены оттуда", - заявил он.

По последним данным, в результате столкновений в Каракасе пострадали не менее 19 человек. В частности, при попытке оттеснить протестующих от базы ВВС "Карлота" несколько бронемашин въехали в толпу протестующих.

Полиция и спецназ применяли против протестующих слезоточивый газ и водометы. Протестующие забрасывали полицейских и солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Ранее в пятницу Хуан Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.