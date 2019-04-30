Поиск

Противники Мадуро отправились к президентскому дворцу в Каракасе

Военные заявили, что готовы применить против толпы оружие

Противники Мадуро отправились к президентскому дворцу в Каракасе
Во время столкновений в Каракасе
Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Протестующие, которых сопровождают перешедшие на их сторону военные, направляются во вторник в западную часть Каракаса, где расположен президентский дворец Мирафлорес, сообщает венесуэльский телеканал NTN24.

На кадрах телеканала показана улица, запруженная толпами людей, а также автомобиль, в кузове которого сидят гражданские, а также солдаты с оружием. В толпе в адрес солдат звучат приветственные крики.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о том, что военные готовы применить оружие "для защиты суверенитета и независимости страны". "Те, кто насильно проникнут в Мирафлорес (президентский дворец), будут насильно выдворены оттуда", - заявил он.

По последним данным, в результате столкновений в Каракасе пострадали не менее 19 человек. В частности, при попытке оттеснить протестующих от базы ВВС "Карлота" несколько бронемашин въехали в толпу протестующих.

Полиция и спецназ применяли против протестующих слезоточивый газ и водометы. Протестующие забрасывали полицейских и солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Ранее в пятницу Хуан Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Каракас Венесуэла

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 30 апреля

Болгария осталась должна "Газпрому" 100 млн евро за "Южный поток"

Болгария осталась должна "Газпрому" 100 млн евро за "Южный поток"

Порошенко и Зеленский договорились о встрече

Тысячи японцев заполонили перекресток семи дорог в Токио в ожидании новой эры

Тысячи японцев заполонили перекресток семи дорог в Токио в ожидании новой эры

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Бабича на посту посла РФ в Белоруссии заменит сенатор Мезенцев

Бутина заявила, что экс-сенатор Торшин отказался от контактов с ее семьей

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Переворот в Венесуэле

Очевидцы сообщили о стрельбе близ авиабазы в Каракасе

Переворот в Венесуэле

В Каракасе начались столкновения с использованием слезоточивого газа

В Каракасе начались столкновения с использованием слезоточивого газа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');