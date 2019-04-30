Противники Мадуро отправились к президентскому дворцу в Каракасе
Военные заявили, что готовы применить против толпы оружие
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Протестующие, которых сопровождают перешедшие на их сторону военные, направляются во вторник в западную часть Каракаса, где расположен президентский дворец Мирафлорес, сообщает венесуэльский телеканал NTN24.
На кадрах телеканала показана улица, запруженная толпами людей, а также автомобиль, в кузове которого сидят гражданские, а также солдаты с оружием. В толпе в адрес солдат звучат приветственные крики.
Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о том, что военные готовы применить оружие "для защиты суверенитета и независимости страны". "Те, кто насильно проникнут в Мирафлорес (президентский дворец), будут насильно выдворены оттуда", - заявил он.
По последним данным, в результате столкновений в Каракасе пострадали не менее 19 человек. В частности, при попытке оттеснить протестующих от базы ВВС "Карлота" несколько бронемашин въехали в толпу протестующих.
Un vehículo militar ha embestido y arrollado a un grupo de civiles en la plaza Altamira en #Caracas Venezuela. #OperacionLibertad #Venezuela #LeopoldoLópez #30Abril #FuerzasArmadas #Vzla #Carlota #DerechosHumanos pic.twitter.com/mEKOiDcFuN— Gil Padrino (@cuerdasfilms) 30 апреля 2019 г.
Полиция и спецназ применяли против протестующих слезоточивый газ и водометы. Протестующие забрасывали полицейских и солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Ранее в пятницу Хуан Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.