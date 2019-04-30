На улицах Каракаса началась стрельба

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выстрелы слышны на улицах Каракаса, передает во вторник венесуэльский телеканал NTN24.

На кадрах телеканала показаны люди в военной форме, стреляющие из помповых ружей на одной из улиц города.

О том, какие патроны используются, телеканал не сообщает. В то же время диктор предупредил, что эти выстрелы могут нанести ущерб здоровью людей, поскольку они направлены не в воздух.

Телеканал уточняет, что кадры сделаны на одной из улиц в западной части города, где расположен президентский дворец Мирафлорес, к которому, как сообщалось ранее, направляется многочисленная колонна протестующих, которую сопровождают вооруженные военные, перешедшие на их сторону.

Подходы в район президентского дворца блокированы.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предупредил о том, что "для защиты суверенитета и независимости страны" военные могут применить против протестующих оружие.