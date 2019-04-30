На улицах Каракаса началась стрельба
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выстрелы слышны на улицах Каракаса, передает во вторник венесуэльский телеканал NTN24.
На кадрах телеканала показаны люди в военной форме, стреляющие из помповых ружей на одной из улиц города.
О том, какие патроны используются, телеканал не сообщает. В то же время диктор предупредил, что эти выстрелы могут нанести ущерб здоровью людей, поскольку они направлены не в воздух.
#Trump #MAGA #RealLifeSocialism in #realtime. #SocialismKills.— 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (@trump020) 30 апреля 2019 г.
|@ConflictsW #Local #police [good guys] engaged in a firefight with #colectivos [evil incarnate] .. ministry of transport in #Caracas#Venezuela pic.twitter.com/cSmLvuO8Wo |#Socialism starts so easily but always #ends.
Телеканал уточняет, что кадры сделаны на одной из улиц в западной части города, где расположен президентский дворец Мирафлорес, к которому, как сообщалось ранее, направляется многочисленная колонна протестующих, которую сопровождают вооруженные военные, перешедшие на их сторону.
Подходы в район президентского дворца блокированы.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предупредил о том, что "для защиты суверенитета и независимости страны" военные могут применить против протестующих оружие.