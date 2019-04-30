Очевидцы сообщили о стрельбе близ авиабазы в Каракасе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Звуки стрельбы слышны во вторник близ авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, сообщает издание La Republica.

Появляются первые сообщения о пострадавших; по сведениям издания их по меньшей мере шесть, о характере травм и состоянии людей пока неизвестно.

На кадрах с места событий видны мирные жители, бегущие по мосту, после того как началась стрельба.

Кроме того, на кадрах видны огневые точки, оборудованные около базы военными, которые, по утверждению СМИ, перешли на сторону Гуайдо. В частности, установлены пулеметы, рядом с которым видны ящики с патронами, а также - с бананами, чтобы бойцы могли подкрепиться, не покидая свои позиции.

Situação na parte exterior da base aérea La Carlota, em #Caracas, capital da #Venezuela: bananas, munição e armas. pic.twitter.com/lvy2EhRTvI — RENOVA (@RenovaMidia) 30 апреля 2019 г.

В соцсетях также распространяется видео, на котором военные, поддерживающие Гуайдо, разоружают сторонников Мадуро.

Ранее сообщалось, что именно на этой базе побывал лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Там он заявил, что военные Венесуэлы готовы его поддержать. Вскоре после этого около базы начались столкновения между верными властям военнослужащими и сторонниками оппозиции. Поначалу они не использовали огнестрельное оружие, а лишь бросали друг в друга шашки со слезоточивым газом.