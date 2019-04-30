В Каракасе начались столкновения с использованием слезоточивого газа

Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Каракасе начались столкновения вблизи авиабазы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Сообщается о применении слезоточивого газа. Как отмечает агентство EFE, Гуайдо не успел покинуть район до прибытия военных, поддерживающих власти, потому мог пострадать.

В соцсетях появляется видео с места событий; на них видно, как проправительственные военные бросают шашки со слезоточивым газом в сторону сторонников Гуайдо. Оппозиционеры же стараются бросить эти шашки обратно - в сторону военных. Близ места происшествия собрались мирные жители, довольно спокойно наблюдающие за происходящим.

#BREAKING

Coup in #Venezuela

15,000 military forces loyal to Guido are said to have heavy & semi-heavy weapons trying to seize government centers#Giaudu called people 2 streets from the most important airbase in Caracas to Carlotta, which was seized without bloodshed#BlockIRGC pic.twitter.com/I6ognML6ob — jemalrasheed (@jemalrasheed2) 30 апреля 2019 г.

У военнослужащих есть огнестрельное оружие, но в ход они его, судя по опубликованным кадрам, не пускают.

Ранее венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла Карлота", на котором Гуайдо заявляет, что заручился поддержкой военных, и объявляет о начале финальной стадии операции по свержению президента Николаса Мадуро.

Гуайдо призвал жителей Каракаса собираться у авиабазы.

Сразу после публикации видео официальные власти Венесуэлы заявили, что подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране. При этом по всей стране начали блокировать доступ в соцсети, где распространялось обращение Гуайдо.