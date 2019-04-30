США пригрозили Венесуэле военным вмешательством

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США считает возможным рассматривать любой сценарий дальнейших действий в отношении Венесуэлы, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"(Президенту Венесуэлы - ИФ) Николасу Мадуро и тем, кто поддерживают его, особенно кто не является венесуэльцами, следует знать: никакие варианты действий не отвергаются", - сказал Болтон, выступая перед журналистами.

При этом он подчеркнул, что "принципиальная цель" США в Венесуэле - мирная передача власти.

В то же время Болтон отметил, что нынешние события в Венесуэле не являются "переворотом", поскольку США ранее признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Таким образом, по словам советника, "это не переворот для Хуана Гуайдо, когда он пытается взять под свое командование венесуэльских военных".

Ранее в США уже заявляли, что не исключают сценарий военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.