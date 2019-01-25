Госсекретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела Венесуэлы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовы к принятию всех мер для обеспечения безопасности американских граждан в Венесуэле, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан", - сказал дипломат в ходе радиопередачи The Laura Ingraham Show, отвечая на вопрос о том, готов ли он обратиться к президенту с просьбой об отправке войск в Венесуэлу в случае угрозы безопасности американским дипломатам, находящимся там.

Майк Помпео добавил: "Мы полностью вовлечены, в полном объеме представляем ситуацию на местах и готовы сделать все возможное для обеспечения безопасности наших людей".

В то же время, как сообщалось, Бюро дипломатической безопасности госдепартамента США приняло решение об отзыве части дипломатов американского посольства в Венесуэле по соображениям безопасности.

В информации бюро отмечается, что оно "дало указание об отъезде из Венесуэлы правительственных работников, не задействованных в условиях чрезвычайной ситуации".

"Правительство США располагает ограниченными возможностями по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле", - отмечается в сообщении бюро.

Посольство США в Каракасе продолжает работу, несмотря на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть его. Он подтвердил, что работающие в Венесуэле американские дипломаты должны до воскресенья покинуть страну.

Днем ранее Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США в ответ на поддержку, оказываемую Вашингтоном венесуэльской оппозиции.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео назвал это требование незаконным, поскольку Вашингтон не признает Мадуро и его правительство, и будет поддерживать дипотношения с Венесуэлой через провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо - отправленного в отставку спикера парламента страны.